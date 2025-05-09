Пхеньян, 9 мая, 2025, 04:06 — ИА Регнум. КНДР продолжит помогать ВС РФ защищать суверенитет и территориальную целостность России. Об этом заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Россия и КНДР наводят новые мосты

«Российская армия и народ снова одержат победу в этом году — в Год защитника Отечества, — а корейская народная армия и впредь продолжит оказывать неизменную помощь действиям российской армии по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности государства», — его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, нынешние отношения Москвы и Пхеньяна при особом внимании лидеров двух государств активно развиваются. Министр обороны также указал, что победа в Великой Отечественной войне не только защитила достоинство страны, спасла человечество от гибели, но и стала большим вкладом в установлении атмосферы мира и свободы на планете.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал священной миссией участие северокорейской армии в освобождении курского приграничья от украинских формирований. Герои КНДР боролись там за справедливость, подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего северокорейского коллегу и военнослужащих за помощь в разгроме врага в Курской области. Российский лидер подчеркнул, что участие КНДР в освобождении территории РФ соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.