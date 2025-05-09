Вашингтон, 9 мая, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Российский спортсмен клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал одним из лучших нападающих в истории лиги. Об этом сообщил портал The Hockey Writers 8 мая.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В тройке лучших хоккеистов в истории НХЛ, помимо Овечкина, оказались легендарные канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

«Овечкин, также известный как «Великая восьмерка». С тех пор, как он пришел в НХЛ в 2005 году, результативность стала его вторым именем… Он прирожденный бомбардир, просто и ясно… игрокам определенно нужно держать голову поднятой, когда он на льду», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Этот рекорд продержался 26 лет и считался недостижимым. В ходе торжественной церемонии после заброшенной исторической шайбы Овечкин поблагодарил за новый рекорд своих родных и всех русских.

Президент РФ Владимир Путин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» с достижением и выразил уверенность, что этот рекорд стал не только личным успехом Овечкина, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами. Президент США Дональд Трамп также назвал Овечкина «крепким орешком» и отличным парнем.