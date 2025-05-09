Москва, 9 мая, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич пообщается с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Видео встречи сербский лидер 8 мая опубликовал в Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навек!» — написал Вучич.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963880" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вучич выложил совместное видео с Фицо на фоне Кремля

На кадрах видно, как политики крепко пожимают руки друг другу. Вучич и Фицо прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Литва и Латвия не пропустили самолёт Вучича на пути в РФ, а спецборт на пути в Москву сделал вынужденную посадку в Баку. Глава государства прибыл в российскую столицу 7 мая.

Самолёт Фицо также не пропустили страны Прибалтики. В итоге вечером 8 мая он прилетел в Москву. Политик также подтверждал намерение приехать в Москву на парад Победы ещё в октябре 2024 года. Фицо заявлял, что считает честью и личным долгом присутствовать в столице России в день 80-летия Победы.

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. На это замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отмечал, что угрозы ЕС указывают лишь на глубину морального падения членов Еврокомиссии.