Нью-Дели, 9 мая, 2025, 03:14 — ИА Регнум. Индийские ВМС в рамках «операции возмездия» ударили по многочисленным целям на территории Пакистана. Об этом 9 мая сообщил телеканал NDTV.

U.S. Navy МиГ-29 ВМС Индии

«После серьёзной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов по Джамму и Кашмиру и ударов беспилотников по другим частям Индии… ВМС начали ответную операцию рано утром в пятницу в Аравийском море», — говорится в материале.

Накануне между самолётами ВВС Индии и Пакистана произошёл масштабный бой, в котором было задействовано 125 истребителей. Ранее 6 мая Пакистан нанес удар по Индии после взрывов в районе Муридке. По заявлениям Исламабада, это был ответ на нападение армии Индии на мирных жителей Пакистана.

Как сообщало ИА Регнум, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил, что дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном не отвечает интересам ни одной из стран. Эксперт напомнил, что кашмирский конфликт идёт 78 лет, сейчас он так же далёк от разрешения, как в 1947 году.

22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

6 мая Индия также начала военную операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В Исламабаде в то же время заявили, что удары были нанесены по гражданским объектам.