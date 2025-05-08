Вашингтон, 9 мая, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Ситуация на поле боя складывается не в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Мюнхенская конференция, Вэнс

«Конечно, украинцы хотели бы прекращения огня. Отчасти в связи с тем, что дела в последние несколько месяцев идут для украинцев (на поле боя. — Прим. ред.) не так уж хорошо», — рассказал он в интервью телеканалу Fox News 8 мая.

По словам Вэнса, Вашингтон ожидал, что по этой причине Москва будет выставлять большой перечень требований по урегулированию конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая вице-президент США назвал российские условия по урегулированию украинского конфликта слишком большим списком требований. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения противостояния между Москвой и Киевом необходимо учитывать национальные интересы России.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий. При этом российский лидер неоднократно отмечал, что Москва стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, для чего нужно устранить его первопричины.

Во-первых, необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе РФ, указывал Путин. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой ею территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан и отменены антироссийские санкции, подчеркивал президент.