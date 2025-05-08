Оренбург, 9 мая, 2025, 01:47 — ИА Регнум. Гигантский смерч с градом прошлись по совхозу «Тобольский» в Оренбургской области 8 мая.

«Жители поселка в Светлинском районе уже и не знали, прятаться им, или молиться, но стихия зацепила лишь край населенного пункта. Сильно пострадали коровники», — сообщил Telegram-канал «112».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963876" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Смерч прошелся по Оренбургской области

По данным канала, многие коровы получили травмы и их пришлось пустить на убой. После града местные жители столкнулись с градом, размером чуть меньше куриного яйца.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая климатолог Алексей Кокорин предупредил о торнадо и сильных ветрах в Москве. По его словам, такие нестандартные погодные явления, как смерчи и торнадо, на фоне глобального потепления будут встречаться и в других регионах России.