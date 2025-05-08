Москва, 9 мая, 2025, 01:56 — ИА Регнум. На обеде для глав иностранных делегаций и почётных гостей, прошедшем в Кремле 8 мая, президент России Владимир Путин поднял тост за поколение победителей и победу в Великой Отечественной войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие! За вас — за наших друзей!» — приводит пресс-служба Кремля его слова.

Российский лидер отметил, что праздник 80-летия Победы собрал в Москве лидеров разных суверенных государств, представляющих самобытные модели развития, различные религии, мировоззрения, цивилизации и культуры. По его словам, такое многообразие всех обогащает и делает сильнее.

Как сообщало ИА Регнум, в канун Дня Победы Путин провёл много встреч и переговоров. По итогам переговоров 8 мая президент положительно отозвался о прошедшем трудовом дне. Глава государства назвал его очень хорошим и насыщенным.

На параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и многие другие. Путин уже провёл переговоры с лидером КНР, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, кубинской делегацией и рядом других руководителей.