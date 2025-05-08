Москва, 9 мая, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла в Москву. Об этом 8 мая заявил корреспондент ТАСС.

Отмечается, что Цвиянович примет участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы, которые пройдут в столице 9 мая.

Ожидается, что в Москву на церемонию прибудут лидеры из 29 стран. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, парадные расчеты из 13 стран примут участие в параде на Красной площади.

Большинство глав государств уже прибыли в российскую столицу. В частности, президент РФ Владимир Путин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и рядом других руководителей.