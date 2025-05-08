Москва, 9 мая, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил 8 мая как очень хороший и насыщенный день, по итогам которого состоялось много встреч и переговоров.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

В этот день для глав делегаций и почётных гостей провели торжественный обед в Кремле. Путин сердечно приветствовал всех, назвав собравшихся надёжными друзьями и партнёрами. По окончании праздничного вечера глава государства лично попрощался с каждым из гостей. Также в ходе короткой беседы председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за тёплую встречу и хороший вечер.

«Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный», — ответил Путин.

При прощании с бразильской делегацией российский лидер также обнял президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Путин в Кремле лично встретил лидеров дружественных государств, прибывших на официальный обед и концерт в честь празднования 80-летия Великой Победы. Обращаясь к гостям, президент призвал мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, а также к общей ответственности за будущие поколения. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к такой созидательной совместной работе.

Также в течение дня президент РФ провёл переговоры с Си Цзиньпином, которые продлились около семи часов. В завершение встречи главы государств пообщались в неформальной обстановке.