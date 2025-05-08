Владимир, 9 мая, 2025, 01:04 — ИА Регнум. Уроженцы Ингушетии пострадали при нападении вооружённых людей во Владимирской области. Об этом заявил 8 мая депутат Государственной думы Адам Делимханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Адам Делимханов. Депутат Госдумы

«Во Владимирской области группа вооружённых людей с дубинками, кастетами и ножами напали на выходцев из Республики Ингушетии, возвращавшихся с работы. В результате нападения есть пострадавшие», — отметил он в Telegram-канале.

Парламентарий призвал провести расследование в отношении зачинщиков и заявил, что попытки посеять вражду между народами должны пресекаться.

«Сегодня представители различных национальностей России воюют с сатанистами и нацистами на СВО, защищают религиозные, семейные, традиционные ценности, а в это же время у нас на родине какие-то отщепенцы сеют вражду», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2024 года Кузьминский районный суд Москвы отправил в СИЗО женщину, оскорбившую рабочих по национальному признаку и угрожавшую им пистолетом. В судебном заседании заявили, что обвиняемая громко и нецензурно выражалась в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц. Женщина также использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности, кроме того, удерживала в руке похожий на пистолет предмет и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону находящихся рядом мужчин.