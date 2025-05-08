Москва, 9 мая, 2025, 00:29 — ИА Регнум. Детский писатель и автор «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-м году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в сообщении, опубликованном 7 мая в Telegram-канале.

В издании отметили, что произведения писательницы были удостоены многочисленных международных наград, в том числе японской премии «Кодаи» и Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Она также является автором сценариев для около 20 короткометражных и трех полнометражных мультфильмов: «Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Ученик волшебника», а также для детских художественных фильмов — «Пока бьют часы», «Оставь окно открытым» и психологической драмы «Без свидетелей».