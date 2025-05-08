Глушковский район, Курская область, 8 мая, 2025, 23:50 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Будки в Курской области пострадала женщина. Об этом 8 мая заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и ее доставят в больницу, как только позволит обстановка. Хинштейн также вновь призвал курян не пренебрегать мерами безопасности и быть бдительными.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 мая в Глушковском районе Курской области автомобиль мирного жителя подорвался на мине. В результате взрыва, произошедшего в селе Марково, водитель погиб. В тот же день в результате обстрела ВСУ погибла 61-летняя жительница поселка Глушково.

В последнее время киевский режим усилил атаки на мирных жителей, жилые объекты и гражданские автомобили. Так, вечером 5 мая украинские БПЛА атаковали село Тяжино в Глушковском районе. В результате два человека получили осколочные ранения.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации СК РФ, начиная с этого момента от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.