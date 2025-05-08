Киев, 9 мая, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило 8 мая украинское издание «Страна. ua».

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Зеленский сообщил о разговоре с Трампом. Заявил, что готов к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня», а также к переговорам в любом формате, однако только после того, как Россия покажет серьёзность своих намерений завершить военный действия, начав с полного и безусловного прекращения огня», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что американский лидер подтвердил желание завершить конфликт, а также готов содействовать прекращению огня.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия регулярно контактирует с США, в том числе по вопросу урегулирования на Украине. Это связано с продолжением диалога с новой американской администрацией, который Россия ведёт как по Украине, так и по некоторым другим вопросам, уточнил он.

Президент России Владимир Путин 28 апреля из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

В свою очередь Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы. В Минобороны РФ также подтвердили, что украинские формирования не прекращали боевые действия.

Так, с 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. В частности, ВСУ предприняли две попытки прорыва через российскую государственную границу в Курской области. Деструктивные действия Киева подтверждают его стремление не допустить урегулирования конфликта мирным путём, подчеркнули в ведомстве. При этом ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня.