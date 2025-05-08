Вашингтон, 9 мая, 2025, 00:11 — ИА Регнум. У США нет намерений втягиваться в военные действия между Индией и Пакистаном. Об этом 8 мая заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Мы можем попытаться немного подтолкнуть их к деэскалации, но не собираемся втягиваться в войну, которая по сути своей не имеет к нам отношения», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс добавил, что США не могут приказать Индии и Пакистану сложить оружие, но будут призывать к этому при помощи дипломатии. Президент США Дональд Трамп также заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В Исламабаде в то же время заявили, что удары были нанесены по гражданским объектам. Между самолётами ВВС Индии и Пакистана 8 мая произошёл масштабный бой, в котором было задействовано 125 истребителей.

В разговоре с ИА Регнум доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский отметил, что дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном не отвечает интересам ни одной из стран. При этом обмен ударами может продолжиться.