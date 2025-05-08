Вашингтон, 8 мая, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Белый дом может объявить о снижении таможенных пошлин для товаров из Китая с 145% до 50% на следующей неделе. Об этом 8 мая сообщила газета New York Post.

Global Look Press

«Пока ведутся переговоры, они собираются снизить их (пошлины. — Прим. ред.) до 50%», — рассказал источник издания.

Отмечается, что в Швейцарии в конце недели состоятся торговые переговоры между делегациями из Вашингтона и Пекина. По данным газеты, процесс обсуждения предстоит долгий.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит импортные пошлины на китайские товары в конечном счете. По его словам, тарифы достигли предела и выше подняться не могут. В апреле глава Белого дома также отмечал, что пошлины будут снижаться, но не до 0%.

28 апреля газета Wall Street Journal также сообщала, что введенные Трампом тарифы стали «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина. Уточнялось, что такие меры дали Пекину возможность привлечь к себе многие страны, так как на этом фоне КНР выступила в качестве более надежного гигантского рынка.