Красногорск, 8 мая, 2025, 23:28 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили личности подростков, катавшихся на самокате в сгоревшем здании «Крокус Сити Холла». Об этом 8 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

«В результате проведённых мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъёмку. В настоящее время они доставлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», — уточнила она в Telegram-канале.

По ее словам, кадры с несовершеннолетними полицейские нашли в сети Интернет.

8 мая молодые люди принесли арендованный электросамокат и огнетушитель на территорию концертного зала «Крокуса» и устроили заезд «ради смеха». На видеозаписи слышны нецензурная брань и смех участвовавших в видео подростков.

Компания «Яндекс», которой принадлежат самокаты, после запроса ИА Регнум начала проверку обстоятельств инцидента с подростками. Представители организации пообещали во всем разобраться.

Осенью 2024 года две девушки опубликовали в соцсетях видео, снятое на фоне «Крокуса» с шутками о произошедшем 22 марта теракте. Полицейские провели проверку и установили личности авторов ролика, вскоре девушки принесли извинения. На камеру они заявили, что на самом деле сопереживают тем, кто пострадал от действий террористов в «Крокусе».