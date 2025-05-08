Москва, 8 мая, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Российская гражданская авиация вернулась к выполнению полётов по расписанию. Об этом вечером 8 мая сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полётов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В Минтрансе добавили, что турецкий перевозчик Turkish Airlines подтвердил возобновление программы полётов в Россию в полном объёме с 9 мая.

Подчёркивается, что сбои в расписании авиатранспорта 6–7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства, в основном в районах аэропортов столичного региона.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 6 мая и ночью 7 мая временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали, что ограничения в работе аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на минимум 350 рейсов и затронули порядка 60 тыс. пассажиров.

Компания Turkish Airlines 8 мая отменила все запланированные рейсы из курортов Анталья, Даламан и Бодрум в Россию. Такое решение было связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах.