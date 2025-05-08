Москва, 8 мая, 2025, 22:38 — ИА Регнум. В отношениях России и США наблюдаются взаимные разочарования. Об этом 8 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Да, наверное, мы их разочаровываем где-то. Они нас тоже разочаровывают. Может быть, даже больше, чем мы их», — отметил Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Таким образом помощник главы государства прокомментировал противоречивые заявления американских политиков о разочаровании от поведения России. США демонстрируют понимание того, чего требует Россия, эти требования, хотя и не все, Вашингтоном учитываются, добавил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва выдвигает слишком большой перечень требований по урегулированию украинского конфликта. Тем не менее он не стал утверждать, что РФ не заинтересована в переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, вице-президент США в начале мая объявил, что Москва и Киев знакомы с требованиями друг друга, необходимо лишь найти точки соприкосновения, чтобы завершить конфликт на Украине. Заместитель американского лидера дал 100 дней на сближение позиций. Также Вэнс заявил, что следующим крупным шагом в переговорном процессе по Украине должны стать прямые контакты между Москвой и Киевом.

8 мая Ушаков отмечал, что Россия и США движутся к личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российская сторона регулярно контактирует с США, в том числе по вопросу урегулирования на Украине, ранее заявил Ушаков. По его словам, эти контакты не ежечасные, но происходят раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с продолжением диалога с новой американской администрацией, который Москва ведёт как по Украине, так и по некоторым другим вопросам.