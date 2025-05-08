Москва, 8 мая, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вечером 8 мая прилетел в Москву. Его самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково».

Global Look Press

В ходе визита в российскую столицу Фицо проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также примет участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Фицо сообщил, что власти Эстонии не разрешили его спецборту пролететь над своей территорией в Россию. Словацкий премьер написал в соцсетях, что он уже не успеет принять участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве вечером 8 мая, но надеется быть в столице России утром 9 мая, чтобы принять участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата и других мероприятиях.

Позже словацкий новостной портал Pravda проинформировал о том, что польские власти разрешили перелет спецборта Фицо через территорию своей страны. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич, самолёт которого также не пропустили страны Прибалтики, добирался в Москву через Баку.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером является Фицо. Также члены Еврокомиссии высказали угрозы и в адрес Вучича.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что угрозы со стороны властей Евросоюза в адрес тех, кто хочет приехать 9 мая в Москву на парад Победы, указывают на глубину морального падения членов Еврокомиссии.

В октябре 2024 года Фицо заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы. Он отметил, что считает честью и личным долгом присутствовать в столице России в день 80-летия Победы.