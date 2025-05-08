Москва, 8 мая, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 мая поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press

«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания папой римским. Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Путин пожелал папе успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, доброго здоровья и благополучия.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 мая конклав католической церкви в третьем туре голосования избрал новым папой римским кардинала Роберта Прево.

Прево родился в 1955 году в Чикаго. Он является членом Августинского ордена. Он — первый в истории папа римский, родившийся в США.

Прево был рукоположен в священники в 1982 году. В течение нескольких лет он находился в составе миссии ордена в Перу. В 2001 году Прево избрали настоятелем ордена.

В 2014 году он был рукоположен в епископы. Папа римский Франциск возвёл Прево в сан кардинала за два с половиной месяца до своей смерти — 6 февраля 2025 года.

Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.