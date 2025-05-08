Берлин, 8 мая, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба из-за миграции и беженцев, сообщила 8 мая газета Die Welt со ссылкой на осведомлённые источники.

Global Look Press

«Фридрих Мерц выполняет свое предвыборное обещание и хочет постоянно контролировать границы. Для этого, согласно информации источника, он объявляет «чрезвычайное положение в стране», — говорится в статье.

По этим данным, в рамках экстренных мер будет активирована статья 72 Договора о функционировании Европейского союза, которая позволяет отказывать беженцам в праве на прошение убежища, что станет частью более широкой стратегии по ужесточению миграционной политики.

При этом собеседник издания в правительстве Германии информацию о введении режима ЧС опроверг.

Как передавало ИА Регнум, 31 января парламент Германии (бундестаг) отклонил внесённый блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) законопроект об ужесточении миграционной политики. Резолюция предполагала долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.

В декабре 2024 года ХДС/ХСС сообщил, что в случае победы на выборах в бундестаг остановит приём нелегальных мигрантов, в том числе и с Украины, а также лишит последних пособия по безработице. В партии заявили, что Германии нужны только квалифицированные иностранные специалисты, а нелегалы лишь перегружают экономику.