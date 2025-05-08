Москва, 8 мая, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, это сможет обеспечить мир для всех народов Земли. Об этом 8 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех. Уверен, что только такие подходы смогут обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли», — сказал Путин главам иностранных государств на обеде от имени президента России в Кремле.

Российский лидер призвал мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности и к общей ответственности за будущие поколения. Путин подчеркнул, что Россия готова к такой созидательной совместной работе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3963858" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выступление Владимира Путина на обеде от имени президента России для глав иностранных делегаций и почётных гостей

«Сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что следует и в дальнейшем укреплять центральную, координирующую роль ООН в мировых делах, обеспечивать четкое соблюдение зафиксированных в Уставе ООН основных принципов международного права во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент лично встречал лидеров дружественных государств, прибывающих в Кремль на официальный обед и концерт в честь празднования 80-летия Великой Победы.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и многие другие. 7 и 8 мая Путин провёл ряд встреч с главами иностранных государств.