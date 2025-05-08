Ватикан, 8 мая, 2025, 20:18 — ИА Регнум. Новым папой римским избрали американского кардинала Роберта Прево. Соответствующее объявление было сделано 8 мая с балкона собора Святого Петра.

EPA/TASS

Папа принял имя Лев XIV. Вскоре он обратится к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.

Роберт Фрэнсис Прево родился в 1955 году в Чикаго. Он является членом Августинского ордена. Он — первый в истории папа римский, родившийся в США.

Прево был рукоположен в священники в 1982 году. В течение нескольких лет он находился в составе миссии ордена в Перу. В 2001 году Прево избрали настоятелем ордена.

В 2014 году он был рукоположен в епископы. Папа римский Франциск возвёл Прево в сан кардинала за два с половиной месяца до своей смерти — 6 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Конклав был открыт 7 мая. Первые два тура голосования (7 и 8 мая) не принесли результата, из трубы Сикстинской капеллы шёл чёрный дым. Белый дым (сигнал об избрании папы) появился после третьего тура вечером 8 мая.

Эксперты не называли Прево в числе главных кандидатов. Таковыми считались госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, филиппинский кардинал Луис Антонио Гокима Тагле, президент конференции епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и французский кардинал Жан-Марк Авелин.