Вашингтон, 8 мая, 2025, 20:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допустил, что может попросить Китай помочь посодействовать в урегулировании украинского конфликта.

Global Look Press

«Думаю, да. Я думаю, что это естественно — попросить. Конечно», — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналистов 8 мая.

По его словам, США уже добились прогресса урегулировании, и в случае, если американцы «остановят» этот конфликт, то это будет огромное достижение. Трамп подчеркнул, что американская сторона очень старается достичь успеха.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона регулярно контактирует с США, в том числе по вопросу урегулирования на Украине. По его словам, контакты происходят раз в два дня, а иногда и каждый день.

В совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении сотрудничества, подписанном 8 мая в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, отмечалось, что Москва и Пекин поддерживают все усилия, способствующие установлению мира на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ хочет, чтобы ее законные интересы учли в украинском вопросе. Он вновь напомнил, что урегулирование конфликта возможно, если будут искоренены его первопричины.

Президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД РФ также подчёркивал, что не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.