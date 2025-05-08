Москва, 8 мая, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Россия и США движутся к личной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил 8 мая помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Global Look Press

«Мне кажется, движемся всё-таки [к встрече], да», — сказал Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Комментируя заявления некоторых руководителей США об их «разочарованности» Россией, Ушаков подчеркнул, что и Вашингтон разочаровывает Москву, возможно, даже в большей степени.

При этом помощник президента добавил, что США демонстрируют понимание того, чего требует Россия, и эти требования, хотя и не все, Вашингтоном учитываются.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что будущая встреча Путина и Трампа «на слуху» и должна состояться, но её необходимо соответствующим образом подготовить. Он указал, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

Президент России также заявлял, что «с удовольствием» встретится с американским коллегой, но такая встреча должна быть подготовлена, чтобы стать результативной.

12 февраля Путин и Трамп провели первый после президентских выборов в США телефонный разговор. Они согласились с тем, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров. Президенты также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.