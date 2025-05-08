Москва, 8 мая, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Евросоюз преследует собственные цели, выделяя средства киевскому режиму. Об этом в разговоре с ИА Регнум заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

Global Look Press

Он прокомментировал планы ЕС предоставить Киеву 1 млрд евро, об этом 8 мая сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Предполагается, что европейские лидеры, которые собираются в украинскую столицу 9 мая, намерены официально сообщить о выделении киевскому режиму нового транша. Официальный повод: на создание оружия непосредственно на Украине. Сама по себе сумма на фоне прошлых пакетов помощи не выглядит внушительной. Например, польский министр по делам ЕС Адам Шлапка оценил объем финансирования Украины Союзом в 147 млрд евро с начала российской специальной военной операции.

«Деньгами раскидываться ЕС привык, особенно при нынешнем руководстве Еврокомиссии. Для него приоритетно развитие европейского военно-промышленного комплекса, потому сейчас в качестве краткосрочного резерва для достижения своих целей они рассматривают именно Украину, её производственные мощности. При этом я не думаю, что в данном случае у европейцев есть какие-то иллюзии, им надо скорее продемонстрировать, скажем так, единство своих усилий. И то, что они Украину рассматривают как своего стратегического партнёра. Поэтому вопрос о потенциальной эффективности этого миллиарда отходит на второй план», — отметил Ермаков.

По мнению эксперта, конкретные действия после выделения денег могут заключаться в создании, например, труднодоступных подземных цехов, в частности, для производства БПЛА (дронов).

«Украину будут рассматривать в качестве полигона для обкатки тех технологий, которые есть у европейцев. То есть под видом украинской техники, вероятно, будут собираться аппараты для ЕС. Понятно, что и о полном цикле производства речь не идёт: максимум о сборке, досборке», — считает собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в мае ЕС уже перевел Украине 1 млрд евро, полученный с доходов от реинвестирования замороженных активов России.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что присвоение Западом российских средств не останется безнаказанным. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных активов передадут киевскому режиму.