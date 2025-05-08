Москва, 8 мая, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично встречает лидеров дружественных государств, прибывающих в Кремль на официальный обед и концерт в честь празднования 80-летия Великой Победы.

Александр Кряжев/РИА Новости

Иностранных лидеров глава государства приветствует рукопожатием, а некоторых, например президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, даже по-дружески обнимает. Затем после недлительной беседы Путин делает с политиками совместное фото. Дамам в составе делегаций российский лидер вручает букеты цветов.

В Большой Кремлевский дворец уже прибыли президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, а также некоторые президенты стран СНГ. В рамках неформального приветствия гостей Путин также «на ногах» переговорил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и многие другие.

Большинство лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин уже провёл переговоры с председателем КНР, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Кубы и рядом других руководителей.