Мелитополь, 8 мая, 2025, 19:45 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области героически погиб инструктор Центра «Воин» Владислав Рахманов. Об этом 8 мая сообщил Telegram-канал организации.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Рахманов служил в добровольческом формировании «Барс 32 им. П. Судоплатова» и погиб, оказывая первую помощь сослуживцам, раненым в результате артобстрела со стороны ВСУ.

«Для нашего Центра, для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество [будет] вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок — ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности — навсегда останется в памяти и наших сердцах», — заявил командир центра, Герой России Андраник Гаспарян.

Рахманов в качестве инструктора передавал свои знания и опыт молодому поколению и вдохновлял сослуживцев быть сильными, честными и добрыми, отметил Гаспарян.

«А его бескорыстный поступок напоминает нам о могуществе человеческого духа, о том, насколько важно хранить в сердце любовь, ответственность и мужество. Вечная ему память», — заявил командир центра.

Рахманов родился в 1997 году в Свердловской области. Он закончил Екатеринбургский колледж физической культуры, затем прошёл срочную службу в армии, после чего работал в подразделениях охраны ФСИН и в ОМОН.