Захарова рассказала о новой должности, которая появилась в МИД РФ
Захарова: в МИД появилась должность посла по сохранению мемориального наследия
Москва, 8 мая, 2025, 20:00 — ИА Регнум. В системе МИД РФ появилась должность посла по сохранению мемориального наследия, которую занял Михаил Ванин. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«В МИД появился посол по особым поручениям, который занимается мемориальной работой. Мы готовим и информационно-аналитические материалы на этот счет, мы рассказываем об истории памятников», — рассказала она в беседе с ТАСС.
Дипломат также уточнила, что российские посольства активно занимаются мемориальной работой, поддерживая тесный контакт со странами пребывания.
Как передавало ИА Регнум, 7 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России проинформировало: власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов, для этого планируется «опровергнуть» наличие под памятниками таких захоронений.
Подобная ситуация наблюдается и в других странах постсоветского пространства. Так, бывший президент Чехии Милош Земан неоднократно выступал против подобных действий, однако местные органы самоуправления принимали противоположные решения в отношении памятников, связанных с СССР. В частности, он назвал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге «глупостью людей, ничего не добившихся в своей жизни». В конце апреля также сообщалось о планах Чехии снести памятник солдату Красной армии в Литомержице.