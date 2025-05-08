Москва, 8 мая, 2025, 20:00 — ИА Регнум. В системе МИД РФ появилась должность посла по сохранению мемориального наследия, которую занял Михаил Ванин. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В МИД появился посол по особым поручениям, который занимается мемориальной работой. Мы готовим и информационно-аналитические материалы на этот счет, мы рассказываем об истории памятников», — рассказала она в беседе с ТАСС.

Дипломат также уточнила, что российские посольства активно занимаются мемориальной работой, поддерживая тесный контакт со странами пребывания.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России проинформировало: власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов, для этого планируется «опровергнуть» наличие под памятниками таких захоронений.

Подобная ситуация наблюдается и в других странах постсоветского пространства. Так, бывший президент Чехии Милош Земан неоднократно выступал против подобных действий, однако местные органы самоуправления принимали противоположные решения в отношении памятников, связанных с СССР. В частности, он назвал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге «глупостью людей, ничего не добившихся в своей жизни». В конце апреля также сообщалось о планах Чехии снести памятник солдату Красной армии в Литомержице.