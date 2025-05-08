Москва, 8 мая, 2025, 21:52 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония передачи капсул с землёй с воинских захоронений из 11 городов-героев. Об этом 8 мая сообщила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Предоставлено ВАРМСУ

«8 мая в Москве финишировал автопробег «Города-герои — города героев». Его участниками стали Герои России, Герои Советского Союза, депутаты Мосгордумы. Они привезли в столицу капсулы с землей с воинских захоронений из 11 городов-героев и передали председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову», — говорится в сообщении.

21 июня капсулу доставят в Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске.

«Наш автопробег проходил по очень сложному Северному маршруту: Москва — Мурманск — Санкт-Петербург — Москва. Мы прошли по 2000 км в одну и другую стороны. Мы выполнили поставленную задачу: забрали землю с воинских захоронений города-героя Мурманска, который чтит славные традиции фронтовиков Великой Отечественной войны. Мы сделали всё, чтобы доставить капсулы со священной землей в Москву сегодня, в день 60-летия присвоения Москве звания города-героя», — заявил герой РФ и депутат Московской городской думы Аркадий Корольков.

Участники автопробега проехали более 22 тысяч километров по трем маршрутам. Проект стартовал 29 апреля в Москве. Его участники на автомобилях «Москвич» проехали по трем маршрутам: Мурманск — Санкт-Петербург — Москва, Брест — Минск — Смоленск — Москва, а также Севастополь — Керчь — Новороссийск — Волгоград — Тула — Москва.