Глушковский район, Курская область, 8 мая, 2025, 19:36 — ИА Регнум. В Глушковском районе Курской области гражданский автомобиль подорвался на мине, водитель погиб. Об этом 8 мая сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Трагедия произошла в селе Марково.

«Уважаемые жители, очередная трагедия в приграничье. Снова обращаюсь к каждому из вас: пожалуйста, не рискуйте собой! Не возвращайтесь в наши приграничные районы, пока там не станет полностью безопасно! Берегите себя!» — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 6 мая украинские формирования нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Случевск Брянской области. В результате погибла женщина.

8 мая в Днепрянах Херсонской области в результате массированного артобстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Она получила осколочные ранения на пороге собственного дома.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.