Ватикан, 8 мая, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане наконец пошел белый дым, что означает избрание кардиналами нового папы римского.

AP/TASS

Ранее конклавом предпринималось три попытки избрания понтифика, однако все они завершались неудачей, а дым, бегущий из трубы Сикстинской капеллы, оставался черным.

С четвертого раза конклав сумел определить нового главу Римско-католической церкви. Объявление об успешном избрании сопровождалось звоном колоколов.

Вскоре на балконе собора Святого Петра появится кардинал-протодиакон Доминик Мамберти, который объявит результаты голосования, а также папское имя нового понтифика. После этого на балкон вынесут католический крест, и перед верующими появится новоизбранный папа римский.

В выборах нового главы Римско-католической церкви участвовали 133 кардинала. Соответственно для избрания на Апостольский престол кандидатам требовалось получить голоса не менее 89 участников конклава (квалифицированного большинства в две трети голосов).

Конклав начался 7 мая. Перед его началом состоялась традиционная процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», которые принадлежали папе Франциску. В течение первого дня кардиналам не удалось выбрать нового папу римского.

Как передавало ИА Регнум, папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а один из наиболее вероятных преемников Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В числе основных кандидатов также упоминались филиппинский кардинал Луис Антонио Гокима Тагле, президент конференции епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и французский кардинал Жан-Марк Авелин.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с ИА Регнум отмечал, что два основных кандидата, Паролин и Дзуппи, хорошо относятся к России и в случае своего избрания будут в этом вопросе продолжать линию Франциска.