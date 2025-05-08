Москва, 8 мая, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Республика Сербская поддерживает Россию и считает ее надежным другом. Об этом заявил президент республики в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, выступая в Национальном центре «Россия».

Максим Богодвид/РИА Новости

«Россия сегодня для нас не просто друг, она друг, на которого можно положиться, и мы ее поддерживаем. И на наше счастье, и на счастье России у нас есть президент Владимир Владимирович Путин», — отметил он.

Додик вспомнил, как посещал Россию много лет назад, и отметил, что в настоящее время страна достигла больших успехов.

«Вы, может быть, и не помните, но мы, более старое поколение, помним. Нам было очень грустно наблюдать людей, которые стояли в очередях и пытались что-то купить», — добавил президент республики.

По его словам, Путин буквально воскресил Россию.

8 мая Додик прибыл в Москву для участия в праздновании юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

В ответ на это Додик заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы, так как во время поездки в Россию он встретится с «одним из важнейших мировых лидеров». Глава республики назвал большой честью приглашение от Путина на празднование 80-летия Победы. По его словам, чтить даты, связанные с борьбой с фашистами, очень важно ради будущего европейского континента.