Вашингтон, 8 мая, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что вскоре проведёт телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Global Look Press

Он отметил, что Верховная рада и правительство Украины ратифицировали и одобрили сделку Вашингтона и Киева о полезных ископаемых.

«Сделка теперь полностью подписана и ратифицирована. И у нас есть доступ к огромному количеству очень, очень высококачественных редкоземельных элементов», — сказал президент США журналистам.

Трамп добавил, что намерен поговорить с Зеленским «чуть позже».

Верховная рада ратифицировала соглашение 8 мая. Украинское издание «Страна. ua» отмечало, что с полным текстом соглашения депутатов так и не познакомили.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля минфин США сообщил о подписании договора с Украиной о совместной добыче ископаемых. Соглашение подразумевает создание общего инвестфонда, куда Киев будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. США свою часть взноса в фонд могут осуществлять путём передачи новых вооружений.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер отмечал, что США заинтересованы в сделке с Украиной по недрам, поскольку рассчитывают вернуть в американский бюджет средства, ранее выделенные на военную помощь Киеву. Западные СМИ при этом выражали сомнение в реальных объёмах и ценности указанных ресурсов.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отмечал, что данный вариант договора Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать ранее. В частности, в тексте не упоминаются гарантии безопасности для Украины со стороны США.