Москва, 8 мая, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» готова вернуть США их ядерное топливо, которое осталось на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава компании Алексей Лихачёв в эфире телеканала «Россия 24».

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Это топливо нам не нужно, но возникают организационные моменты и юридические. Здесь очевидно потребуются определенные консультации. Время для них не настало, нужно политическое решение. Мы готовы его вернуть», — отметил он.

Лихачёв также уточнил, что на четырех из шести энергоблоков ЗАЭС находится американское топливо. По его словам, Вашингтон уже известил «Росатом» о своих опасениях по поводу интеллектуальной собственности на технологии его производства. Однако глава госкорпорации выразил готовность передать правообладателю (компании Westighouse) все топливо после согласования этого вопроса на высшем уровне.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение США. По её словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

При этом директор ЗАЭС Юрий Черничук 22 марта заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, потому что её имущество принадлежит РФ. Черничук отметил, что у Трампа, как и у Зеленского, никакого права на контроль над станцией нет.