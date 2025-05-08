Москва, 8 мая, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Книги типа «Гарри Поттера» не имеют никакого отношения к жизни детей в России, нужно вести работу по развитию российской детской литературы, заявил 8 мая на встрече с писателями — авторами произведений о специальной военной операции заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что в нынешней ситуации и детям будет интересна хорошая актуальная литература.

«Каким образом оторвать детей от Гарри Поттера? Я далёк от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеющие. Развлекуха всегда интереснее, чем что-то серьёзное. Но в нынешней ситуации даже ребёнок будет читать то, что на самом деле актуально», — сказал Медведев.

Он также отметил, что произведения о героях СВО особенно важны сейчас, когда Россия находится в состоянии идеологической схватки со своими противниками. Если такие произведения не будут появляться и читаться, российская молодёжь будет подвержена влиянию противников РФ, заявил зампред Совбеза. Медведев предложил создать специальный сайт, где будут собраны очерки о героях СВО, имеющие большое воспитательное значение.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент Владимир Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества. Речь идет в том числе об участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Путин отмечал, что истории участников СВО необходимо увековечивать, а их героизм отражать в книгах, фильмах и стихах. Президент призвал называть улицы, школы, институты в честь героев специальной военной операции. Глава государства отметил, что участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи весьма востребовано.

В 2023 году Путин заявил, что слова Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают школьные учителя и священники, верны. Президент подчеркнул, что воспитание молодых людей в духе патриотизма является чрезвычайно важным.