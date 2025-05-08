Москва, 8 мая, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Стоимость биткойна впервые с 7 февраля 2025 года превысила 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Так, по состоянию на 18:30 мск биткоин подорожал до 100 732 долларов, прибавив за сутки 3,91% в цене.

Как передавало ИА Регнум, в феврале криптовалюта резко подешевела, а 7 апреля стоимость биткоина упала ниже 75 тыс. долларов впервые с 7 ноября 2024 года. Однако после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин для более чем 75 государств, токен вырос за сутки на 5,5%, подорожав до 81 313 долларов.

В последний раз курс криптовалюты обновил исторический максимум на торгах 20 января, превысив отметку в 109 тыс. долларов. До этого цена на биткоин установила исторический максимум 17 декабря 2024 года, когда за него давали 108,353 тыс. долларов.