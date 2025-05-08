Вашингтон, 8 мая, 2025, 18:27 — ИА Регнум. США снизят в конечном счете импортные пошлины в отношении КНР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

«Может быть. Прямо сейчас вы не можете подняться выше. Они [пошлины] находятся на уровне 145%, так что мы знаем, что он будет снижаться», — сказал Трамп в ходе диалога с журналистами в Белом доме.

Ранее в США заявляли о возможности проведения переговоров с китайской стороной по этому вопросу. Так, 23 апреля Трамп отметил, что пошлины на китайские товары не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

2 мая Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР писало о том, что в Пекине оценивают возможность начала торговых переговоров с Соединёнными Штатами. Как указывает издание, заявление Китая является сигналом о возможных переменах в тупиковой ситуации, в которой оказались две крупнейших экономики мира.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля американский лидер назвал страны, с которых США намерены взимать взаимные тарифы. Наиболее высокие из них Вашингтон ввел на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). Пекин в ответ сообщил о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Затем США повысили пошлины на китайские товары до 145%, а КНР на американские товары — до 125%.

13 апреля министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон начал вести с Пекином «мягкий диалог» через посредников по вопросу о торговых отношениях. Он выразил уверенность, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин найдут способ урегулировать разногласия.

Американская газета Wall Street Journal 28 апреля написала, что введенные Трампом тарифы стали «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина. По словам автора публикации, такое решение американской стороны дало Китаю возможность привлечь к себе многие страны, так как на этом фоне он выступил в качестве более надежного гигантского рынка.