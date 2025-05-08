Москва, 8 мая, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Примирение России с недружественными странами когда-нибудь состоится. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press

«Это не вечная ситуация​​​. Закончатся военные действия, во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться и формальных результатов», — сказал Медведев в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.

В июне 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать работать со всеми странами, кто готов к этому, а президент РФ Владимир Путин открыт для диалога. Более того, по словам пресс-секретаря российского лидера, подавляющее большинство стран мира открыто к тому, чтобы делиться с Россией знаниями, слушать точку зрения российской стороны и рассказывать о ней у себя.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия настроена до сих пор на самые добрые отношения со странами бывшего Советского Союза и Западом. По его словам, РФ продолжает так относиться ко всем странам мира.

Также Путин отметил, что его страна открыта к диалогу со всеми странами. Он уточнил, что российская сторона не намерена изолироваться, и добавил, что Россия надеется на то, что её партнёры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях.