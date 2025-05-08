Москва, 8 мая, 2025, 19:04 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином лидеры стран поручили ускорить строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Павел Львов/РИА Новости

«Обсуждали, это действительно важный проект, поэтому уже сделана определенная часть работы, связанная с технико-экономическим обоснованием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указание ускорить эту работу», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Новак уточнил, что в ходе переговоров не обсуждалась возможная корректировка маршрута газопровода через территорию Монголии.

Как передавало ИА Регнум, в ходе встречи Путин назвал энергетику локомотивом российско-китайских связей. Он отметил, что в 2024 году Россия, лидирующая по экспорту нефти в Китай, заняла первое место и по поставкам трубопроводного газа, по отгрузке — второе, по экспорту сжиженного природного газа — третье.

Российский лидер также заявил, что новые совместные инициативы РФ и КНР в сфере энергетики уже «на подходе»: в частности, в 2027 году ожидается запуск дальневосточного газового маршрута, который поставит Китаю до 10 млрд кубических метров в год, а в самой КНР идёт строительство атомных электростанций российского дизайна.