Москва, 8 мая, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Создание китайских производств в России и их перенос отвечают интересам и Москвы, и Пекина. Так в беседе с ИА Регнум руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов прокомментировал соответствующую идею, озвученную президентом Владимиром Путиным на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Более того, уверен эксперт, инициатива вполне может быть воплощена в реальность в ближайшее время.

Global Look Press

В ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина в Кремле лидеры обсудили обширную двустороннюю повестку и дальнейшие перспективы сотрудничества, подписали внушительный пакет документов. Российский лидер отметил, что РФ стала главным импортёром китайских автомобилей в мире, и подчеркнул, что «мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну».

«На самом деле вопрос очень серьёзный, и в нём много аспектов. Думаю, причина, по которой возникло такое предложение, заключается в том, что, как известно, западные компании ушли, а мощности у нас остались. И их, конечно, необходимо задействовать. Китай является крупнейшим производителем, например, легковых автомобилей, бытовой техники и так далее. И с точки зрения экономики наши мощности придутся кстати, а также будут созданы новые рабочие места», — оценил президентскую идею Виноградов.

Во-вторых, напомнил собеседник агентства, Китай очень быстро развивается по ВВП на душу населения, сейчас почти сравнялся с Россией по этому показателю.

«Но это касается всего населения КНР. А если мы будем говорить о городах, в которых проживает примерно две трети китайского населения, то там показатель даже выше, чем в России. И поэтому с точки зрения экономики разумно переносить промышленные предприятия, особенно сборочные, туда, где стоимость рабочей силы ниже. Поэтому я думаю, что с учётом достаточно высокой квалификации рабочих у нас в стране, это тоже экономически обоснованно. Наконец, в свете довольно непростой ситуации с миграцией из среднеазиатских республик, тоже было бы логично рассмотреть вопрос о том, чтобы предприятия создавались в России, и на них были бы заняты, в частности, трудовые мигранты», — отметил эксперт.

Что касается юридических вопросов, то, по мнению Виноградова, их в данном случае вообще нет.

«Перенос производств решил бы и вопрос с двусторонними платежами. То есть всё это реалистично и реализуемо, причём в краткосрочной перспективе», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, в общей сложности Путин и Си беседовали более семи часов: и тет-а-тет, и с участием представительных делегаций.

Председатель КНР прибыл с визитом в Москву 7 мая. Одним днём переговоров программа его пребывания в российской столице не ограничится. 9 мая Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Завершится визит в субботу, 10 мая.