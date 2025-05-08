Москва, 8 мая, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, какими будут итоги специальной военной операции России на Украине, заявил 8 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев провёл встречу с писателями — авторами произведений о специальной военной операции.

«Большинство из присутствующих так или иначе бывают на фронте: либо военкорами, либо участвовал в боевых действиях. Мне кажется, это важным, просто потому, что ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем», — сказал зампред Совета безопасности.

Ранее Медведев отмечал, что после завершения военной спецоперации для суда над киевским режимом и теми, кто ему помогал, необходимо создать международный трибунал и провести аналог Нюрнбергского процесса.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее заявил, что у России достаточно сил, чтобы довести спецоперацию до логического завершения и с нужным результатом. В Москве отмечали, что конфликт может быть решён мирным путём при устранении его первопричин и учёте интересов России, в противном случае спецоперация будет продолжена.

Путин указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в процессе мирного урегулирования украинского конфликта не может быть и речи о территориальных уступках со стороны России.