Москва, 8 мая, 2025, 18:07 — ИА Регнум. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне к акции «Бессмертный полк» присоединятся жители почти 100 стран мира. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Михаил Алаеддин/РИА Новости

«Примерно 100 стран будет охвачено этой акцией. У меня есть более точная цифра ― 97 стран», ― процитировало ТАСС дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что по итогам акции их число может увеличиться. По ее словам, «Бессмертный полк» уже прошел в десятке стран.

Захарова добавила, что ряд стран Западной Европы ставят препоны для проведения памятных мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая акция «Бессмертный полк» впервые за шесть лет состоялась в Вашингтоне. До этого мероприятие не проводили сперва из-за пандемии коронавируса, затем из-за ухудшения отношений между РФ и США. Власти американской столицы позволили участие до 300 человек.

Шествие началось в парке Лафайет-сквер напротив Белого дома и завершилось у мемориала Второй мировой войны. Украинские активисты-провокаторы пытались сорвать акцию, но безуспешно. Память погибших в годы Великой Отечественной войны смогли почтить более 100 участников шествия.

В тот же день в столице Венесуэлы около 450 человек приняли участие в марше «Бессмертного полка», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В марше по улицам Каракаса с портретами предков-героев прошли российские соотечественники, венесуэльцы, представители общественных и молодёжных организаций, а также дипломаты.

На территории посольства России в столице Турции Анкаре прошло шествие сотен участников «Бессмертного полка». Они развернули многометровую георгиевскую ленту и подняли копию Знамени Победы.

В столице Австралии Сиднее колонна «Бессмертного полка» из 120 человек прошла от главной площади города Мартин Плейс до площадки перед мемориальным комплексом Австралийского и новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), где почтила память павших минутой молчания.

Шествия акции «Бессмертный полк» прошли в 14 странах, среди которых — Франция, Япония, Нидерланды, Италия, Южная Корея, Китай, Сербия, Испания, Панама, Сербия и Израиль. Кроме того, 8 мая акцию провели в Париже, а 9 мая она состоится в Берлине.

4 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в рамках акции «Бессмертный полк» разместили гигантское панно из 4,5 тыс. портретов ветеранов Великой Отечественной войны.