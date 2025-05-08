Вашингтон, 8 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. США и Великобритания заключили торговое соглашение. Об этом 8 мая сообщил американский президент Дональд Трамп.

Global Look Press

На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что это первая сделка, заключённая после введения Вашингтоном пошлин на товары из других стран.

«Учитывая нашу многолетнюю историю и взаимную преданность, для нас большая честь, что именно с Великобританией мы заключили наше первое соглашение», — написал Трамп.

Он отметил, что готовятся и соглашения с другими странами, и некоторые из этих документов находятся в высокой стадии готовности.

Ранее Трамп также заявлял, что отменить все пошлины на товары из США согласилась Индия.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент США ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

Трамп отмечал, что целый ряд стран на протяжении 45 лет «обдирали» США. Он заявил, именно в этом кроется причина государственного долга США в $36 трлн. Трамп подчеркнул, что намерен вернуть большую часть этих денег, и заявил, что так называемые друзья США оказались хуже врагов.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В частности, в отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%.

Одновременно в Вашингтоне заявляли о возможности проведения переговоров с Пекином по вопросу о пошлинах. 23 апреля Трамп отметил, что пошлины на товары из Китая не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков отмечал, что Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку он понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США» и совсем другое — суровая действительность нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.