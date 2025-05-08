Берлин, 8 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии опубликовало сообщение на нескольких языках, включая русский, в соцсети X по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. В нем Берлин выразил благодарность странам-союзникам за освобождение от нацизма.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

8 мая 1945 года наложило столь глубокий отпечаток на историю страны, отметили в германском МИД, что едва ли в ней найдется другой такой день. Эта дата означает не только освобождение миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям, но и наступление «небывалой эпохи мира» в Европе.

«Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесенным странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им», — подчеркнули в МИД, но не назвали эти страны.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что историческая ответственность за цивилизационный разлом и память о миллионах жертв обязывает Германию со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе.

Такие же сообщения опубликованы на английском и французском языках.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Германия, запретившая демонстрировать флаги СССР и России 8 и 9 мая, стремится к идеологическому реваншу. По словам сенатора, решение запретить символику, связанную с победой над нацизмом, означает очевидное движение к милитаристской и антироссийской ФРГ.

Власти Берлина, как и годом ранее, запретили на торжествах, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, использование российских и советских флагов. В 2024 году под запрет также попали флаги Белоруссии и Чечни, знаки Z и V и георгиевские ленточки.

Директор фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль напомнил о запрете для российских дипломатов участвовать в мероприятиях по случаю всех годовщин. По его словам, если российский посол Сергей Нечаев придет на мероприятия, власти задействуют силы безопасности. Нечаев в ответ отметил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы в общедоступных местах.