Москва, 8 мая, 2025, 17:55 — ИА Регнум. «Яндекс» после запроса ИА Регнум начал проверку по инциденту с подростками, катавшимися на самокате в сгоревшем здании «Крокус Сити Холла» и снимавшими видео для TikTok.

Кадр из видео

Проникшие в сгоревшее здание двое подростков катались на электросамокате на месте теракта в «Крокус Сити Холле», бегали с огнетушителем и веселились. Под хохот и маты они сняли видео и позже выложили его в TikTok. После публикации ИА Регнум и последовавшего после нее запроса в компанию служба безопасности «Яндекса» начала проверку.

Журналисты связалась с пресс-службой и службой безопасности «Яндекса» и спросили, как, по всей видимости, несовершеннолетние подростки смогли арендовать самокат.

«Здравствуйте. Во всем разберемся», — говорится в ответе пресс-службы компании.

ИА Регнум Ответ службы поддержки Яндекс Go

Ранее ИА Регнум сообщало, что «Яндекс Go» выписал штраф в 100 тыс. рублей за передачу самоката детям.