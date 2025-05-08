Москва, 8 мая, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советскому солдату в Чехии», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Бастрыкин также поручил главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ряд СМИ сообщал что в одном из парков Теплицы Чешской Республики вандалы разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала.

Как передавало ИА Регнум, это уже не первый инцидент с разрушением памятников, связанных с СССР. 25 апреля стало известно, что в чешском городе Литомержице планируют снести памятник солдату Красной армии.

Ранее в Праге снесли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Бывший президент Чехии Милош Земан назвал это «глупостью людей, ничего не добившихся в своей жизни». В связи со сносом мемориала Россия направила в чешский МИД ноту, в которой попросила помочь российским дипломатам найти памятник маршалу и осмотреть его состояние.

В свою очередь глава дипведомства Чехии Ян Липавский заявил, что Россия не имеет прав на этот памятник. Он также обвинил Конева в причастности к «порабощению европейских народов», видимо, называя так освобождение Красной армией Европы от захвативших ее нацистов.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на заявление Липавского, отметила, что он проявил «раболепие перед подлостью», когда указал на якобы отсутствие у России прав на демонтированный памятник советскому маршалу. По ее словам, Липавский предал всех, в том числе своих сограждан.