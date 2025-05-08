Москва, 8 мая, 2025, 17:37 — ИА Регнум. В Кремле завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые продлились около семи часов.

Алексей Никольский/РИА Новости

Встреча двух лидеров началась около 10:00 мск с переговоров в узком составе. Российский лидер заявил, что в ходе переговоров в узком составе они с председателем КНР провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Затем в Большой Кремлевский дворец прибыла оставшаяся часть китайской делегации, и встреча продолжилась уже в расширенном формате. Члены китайской делегации принесли в Кремль большой граммофон из темного дерева, а также резной туалетный столик.

В завершение встречи главы государств дополнительно провели беседу в неформальной обстановке. За чашечкой чая в формате тет-а-тет политики обсудили наиболее чувствительные вопросы.

Между делом Путин и Си Цзиньпин успели выйти к прессе, а также подписать два совместных заявления. Их делегации же подписали еще несколько документов, среди которых было межправительственное соглашение.

После подписания документов Путин отметил, что встреча прошла в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Переговоры с китайским коллегой, добавил он, были продуктивными. Ранее в этот день президент подчеркнул, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю.