Курск, 8 мая, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 мая нанесли удары по территории Глушковского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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«В результате обстрела погибла 61-летняя жительница поселка Глушково», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, из-за падения сбитых воздушных целей был разрушен второй этаж здания отделения полиции.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время киевский режим усилил обстрелы и атаки беспилотников на мирных жителей, жилые объекты и автомобили. Вечером 5 мая украинские дроны атаковали село Тяжино в Глушковском районе. В результате два мирных жителя получили осколочные ранения.

Поздно вечером 5 мая украинская армия атаковала электроподстанцию в городе Рыльске Курской области, в результате 17-летний юноша и 14-летняя девочка получили осколочные ранения ног. Два трансформатора получили повреждения, город оказался полностью обесточен.

8 мая вступило в силу перемирие, которое президент России Владимир Путин объявил на День Победы. Оно начало действовать в 00:00 мск и завершится в 00:00 мск 11 мая. На время действия перемирия Вооруженные силы России останавливают все боевые действия. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение России об объявлении перемирия.

По данным Минобороны, ВСУ не прекратили боевые действия. С начала суток 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. В частности, украинские формирования предприняли две попытки прорыва через государственную границу в Курской области. Деструктивные действия Киева подтверждают его стремление не допустить урегулирования конфликта мирным путём, подчеркнули в ведомстве.

При этом ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.