Москва, 8 мая, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Перевозчик Turkish Airlines возобновит рейсы в Россию с 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Global Look Press

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении с пятницы, 9 мая, в полном объеме полетной программы между Турцией и Россией», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что перевозчики Azur Air и SouthWind выполнят рейсы, которые были отменены 8 мая. Turkish Airlines прорабатывает вопрос о включении в свое расписание дополнительных рейсов 9 мая.

Ранее в агентстве проинформировали о согласовании планов для выполнения рейсов турецкой авиакомпании в Россию. В Росавиации указали, что петербургский аэропорт Пулково будет единственным запасным для турецких авиакомпаний в случае повторных ограничений на использование московской воздушной зоны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Turkish Airlines отменила все запланированные рейсы из курортов Анталья, Даламан и Бодрум в Россию. Такое решение было связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах.

Самолет турецкого лоукостера Ajet VF291, вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург вечером 7 мая, развернулся на полпути над Румынией и вернулся обратно в Турцию. Такое решение было принято якобы из-за закрытия воздушного пространства над Пулково, однако такого сообщения от Росавиации не поступало, и рейсы в Петербург выполнялись.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали о том, что ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и затронули по меньшей мере 60 тыс. пассажиров.